الإمارات تدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة

أدانت دولة الإمارات، اليوم الخميس، “بشدة اقتحام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية”.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، “التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه”، مشددة على أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

دولة الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى المباركhttps://t.co/HhrSxqaoAC — MoFA وزارة الخارجية (@MoFAICUAE) May 18, 2023

واقتحم 923 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد الأقصى في مجموعات، تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي التي أغلقت المسجد القبلي.

وأفادت وكالة “وفا” الفلسطينية بأن عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك، قاد إحدى المجموعات المقتحمة التي تقدمها وزير النقب والجليل لدى الحكومة الإسرائيلية ايتسحاق فاسرلاف من حزب “عوتسما يهوديت”، وزوجة وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير.

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من جانبها، انتشرت الشرطة الإسرائيلية في باحات الأقصى بهدف تأمين عمليات الاقتحام، كما أخلت المسجد القبلي من المصلين واعتدت على الموجودين قرب باب السلسلة.