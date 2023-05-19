أكد نائب مجلس الدوما عن جمهورية شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، أن تجميد الصراع في أوكرانيا أمر غير مقبول، وسيكون من الصواب حله “مرة واحدة وإلى الأبد”.

وقال شيريميت لوكالة “سبوتنيك”: “لا يمكن تجميد أي نزاعات، توجد نزاعات يجب حلها، وأي صراع مجمّد هو قنبلة موقوتة ستنفجر بعد ذلك، وربما بقوة أكبر”.

وأضاف: “لذلك، لكي تعيش أجيال عديدة في سلام وطمأنينة، يجب على أي صراع حله مرة واحدة وإلى الأبد، ويجب ألا نترك فرصًا للولايات المتحدة للسماح لهذا الصراع أو ذاك بالانفجار بناءً على أوامرهم في أكثر اللحظات غير المناسبة بالنسبة لنا”.

وأشار إلى أن الدول الغربية قامت بغباء كبير عندما قررت شن العدوان على روسيا بأيدي القوميين الأوكرانيين.

رئيس برلمان القرم يحمل أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول

في وقت سابق، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش خيارات “تجميد” طويل الأجل للنزاع الأوكراني.

وتشمل تحديد الحدود المحتملة التي توافق أوكرانيا وروسيا على عدم تجاوزها.