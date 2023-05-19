رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي تؤكد تطور العلاقات الروسية العربية

حصري

وقالت غفيلافا على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي” منتدى قازان “لوكالة “سبوتنيك”: “مع فرض العقوبات الغربية على روسيا، بدأت علاقاتنا مع شركائنا العرب تتطور بشكل مختلف تمامًا، وعندما بدأت الموجات الأولى من العقوبات دعمنا شركاؤنا بنشاط كبير، وما زالوا يواصلون ذلك”.

وأشارت إلى أنهم يتعرضون لضغط هائل، على سبيل المثال، نعلم على وجه اليقين أن كبار رجال الأعمال من القطاع الخاص الذين يتعاونون مع روسيا غالبًا ما يتم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات دخول إلى الغرب، ولكنهم برغم ذلك يتمسكون بثبات شديد بمواقفهم.

وأضافت غفيلافا: “انظروا إلى مدى حضور دول الشرق الأوسط في المنتدى الآن. لقد رأينا وفودًا ضخمة من دول الخليج، إنهم يتحدثون ويدعون بنشاط رجال الأعمال الروس للانضمام إلى بلدانهم”.

الجعفري: منتدى قازان فرصة كبيرة لمقاومة السياسة الغربية

وأكدت غفيلافا أنه وبالحديث عن نمو التعاون بين رجال الأعمال الروس والعرب، من الصعب تتبع الأرقام الآن نظرًا لحقيقة أن المقاييس والقياسات القديمة لم تعد تعمل، ويصعب وصف الإحصائيات بأنها موضوعية.

وتابعت: “يحاول رجال الأعمال الآن توخي الحذر الشديد بشأن أعمالهم حتى لا تتسرب المعلومات إلى أيدي غير ودية، يمكنني استخدام مثال محدد: لقد نما حجم التعاون مع الإمارات بشكل ملموس للغاية بنسبة 60%، ونما نفس المبلغ تقريبا مع المملكة العربية السعودية”.

ونوّهت غفيلافا إلى أن التعاون ينمو في مجالات كثيرة مثل التجارة والقطاع المصرفي والاستثمارات، بالطبع، يتصدر قطاع النفط والغاز والأمن الغذائي والتكنولوجيا العالية الصدارة دائمًا.

وأضافت غفيلافا: “لا يفوتني إلا أن أشير إلى النمو الكبير في تعاون رائدات الأعمال بين روسيا والدول العربية، لقد تصادف أنه كان لدينا عدد من البعثات التجارية إلى الدول العربية، وكانت معظم الوفود من النساء”.

مستشارة الرئاسة اليمنية: منتدى قازان يمثل ظاهرة سياسية تضامنية لها أبعاد اقتصادية

وتابعت: “تم تحديد هذا الاتجاه خلال معرض إكسبو 2020 في الإمارات العربية المتحدة، وتمت دعوتنا برعاية الملكة والدة شيخ الإمارات العربية المتحدة إلى منتدى رقمي للمرأة، والذي عقد في 8 مارس/آذار. لقد كان حدثًا كبيرًا، شاركت فيه 38 دولة، وكان الوفد الروسي كبيرًا”.