السودان يحتج على استقبال جنوب السودان لمستشار قائد قوات الدعم السريع

تقدم السودان، اليوم الخميس، باحتجاج رسمي إلى جمهورية جنوب السودان لاستقبالها مستشار قائد قوات الدعم السريع وإقامة مؤتمر صحفي له.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن وزارة الخارجية “قدمت مذكرة احتجاج رسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان”.

وأوضحت أن سبب المذكرة هو “سماحها لمستشار قائد مليشيا الدعم السريع المتمردة بزيارة جوبا وإقامة مؤتمر صحفي في ختام الزيارة بحضور مسؤولين كبار من حكومة جمهورية جنوب السودان”، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية عبرت من خلال المذكرة عن “احتجاجها الشديد واستغرابها لهذا التصرف من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان”.

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يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.

وتأتي محادثات جدة في إطار السعي لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.