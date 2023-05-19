البيت الأبيض: ستواصل دول مجموعة السبع الضغط على روسيا

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن دول مجموعة السبع تعتزم “تضييق الخناق” على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا بنفس التصميم كما في العام الماضي.

وقال المسؤول للصحفيين: “التزامنا بمواصلة تضييق الخناق على روسيا لا يزال قويا كما كان في العام الماضي. أعتقد أن غدا ستشهد تحركات جديدة لعزل روسيا اقتصاديا وقدرتها على شن الحرب”.

ومن بين الإجراءات الأخرى، ذكّر المسؤول إدخال مجموعة الدول السبع سياسة تحديد السعر الهامشي للوقود الروسي.

وبحسب المسؤول الذي لم يذكر اسمه، فإن هذه السياسة “تحقق أهدافها من خلال الحد من دخل روسيا وفي نفس الوقت المساعدة في الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية”.

وتابع: “يضمن ذلك خصومات كبيرة تعود بالفائدة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تشتري النفط والمنتجات البترولية”.

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وأضاف: “ما زلنا ملتزمين بسياسة الحد الأقصى للسعر، بما في ذلك ضمان تدابير رقابة فعالة، وتجنب الآثار الجانبية، والحفاظ على أمن الطاقة العالمي”.

أعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

وفي الدول الغربية نفسها، تم سماع آراء أكثر من مرة مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.