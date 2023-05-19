إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في العاصمة، كييف، عقب الإعلان عن حالة الاستنفار الجوي.

ووفقًا لمنشور لصحيفة “سترانا” الأوكرانية عبر قناتها في “تيليغرام”، يتم الإبلاغ عن وقوع “انفجارات في منطقة كييف”.

الأمم المتحدة تعلق على تهديدات كييف المعادية لروسيا

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.