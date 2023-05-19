بوشيلين يعلن عن "إجراءات شاملة" ضد هجمات القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تسعى إلى اختراق الأطراف الجانبية في أرتيوموفسك لإعاقة تقدم القوات الروسية في المدينة نفسها، لكن تُتخذ “تدابير شاملة” لمنع مثل هذا السيناريو.

وقال بوشيلين: “يحاول العدو حاليًا بشكل متعمد اختراق الأطراف الجانبية لخلق ظروف صعبة لأرتيوموفسك نفسها وللرجال الموجودين في المدينة. لذلك، بالطبع، يتم اتخاذ تدابير شاملة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بوشيلين: التحرير الكامل لأرتيوموفسك قريب جدا

وأمس الخميس، قال بوشيلين لوكالة “ سبوتنيك ” بأن احتمال التحرير الكامل لأرتيوموفسك قريب بما فيه الكفاية: “لم يبق الكثير قبل تحرير أرتيوموفسك، هناك تقدم بالفعل، ليلا ونهارا نحن بعمليات تعزيز الأجنحة والمحاور والوضع ليس سهلا”.

وتابع بوشيلين، بالقول إن العدو ينقل قوات الاحتياط، لكن هناك جميع المتطلبات الأساسية التي تؤدي إلى التحرير الكامل للمدينة، في المستقبل القريب جدا”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).