حصري

وقال روغوف لوكالة “ سبوتنيك “، “تتناقص فرص نجاح الاستجابة المضادة الأوكرانية يومًا بعد يوم. والسبب في ذلك هو توجيه ضربات وقائية مكثفة لمواقع مقاتلي زيلينسكي وتعزيز خط دفاعنا المتموج”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار أوكرانيتين في مقاطعة زابوروجيه

وأضاف روغوف أن القوات العسكرية الروسية تشن ضربات مكثفة شاملة على مواقع القوات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة. وتشمل القصف المدفعي والطائرات والطائرات دون طيار لضرب نقاط التماس والمراكز القيادية للعدو ومواقع التموضع والمستودعات التي تحتوي على الأسلحة والذخائر والوقود والزيوت والمواد البترولية.

يشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بناءً على نتائج استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول 2022.