القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ8 قذائف "غراد"

وجاء في البيان الصادر عن الممثلية في قناة “تلغرام”: “بعد الساعة 12:00 منتصف الليل، تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 01:10، – تجاه مدينة نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (منطقة فوروشيلوفسكي): تم إطلاق ثمانية صواريخ من راجمة BM-21 “غراد”.