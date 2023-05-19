القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ8 قذائف "غراد"

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قامت في الساعة 01:10 صباح اليوم الجمعة، بقصف منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك بثمانية صواريخ من راجمة “غراد”.
وجاء في البيان الصادر عن الممثلية في قناة “تلغرام”: “بعد الساعة 12:00 منتصف الليل، تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 01:10، – تجاه مدينة نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (منطقة فوروشيلوفسكي): تم إطلاق ثمانية صواريخ من راجمة BM-21 “غراد”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 59 مرة خلال اليوم الماضي
17 مايو, 22:56 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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