وزير الصناعة الأفغاني ينتقد العقوبات الأمريكية التي تمنع التعاون مع موسكو

أعرب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، اليوم الجمعة، عن أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة تعرقل التعاون الاقتصادي بين موسكو وكابول، وأنه من الضروري استثناء أفغانستان من هذه القيود لصالح الشعب الأفغاني.

وقال عزيزي لوكالة “ سبوتنيك “، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي “روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان”، “هناك مجموعة من المشكلات والقيود، تحديدًا العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا وبعض البلدان الأخرى، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها على أفغانستان فيما يتعلق بتحويل الأموال”.

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وأوضح أنه نظرًا للوضع الصعب الذي يواجهه الشعب الأفغاني، يجب أن يتم وضع استثناءات تسمح بتعزيز التعاون بين روسيا وأفغانستان.

وأمس الخميس، افتتح في مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان”، وسُجل نحو 15 ألف شخص من 85 دولة للمشاركة بفعاليات المنتدى.