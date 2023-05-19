الاتحاد الأوروبي يخطط لتقييد تجارة الألماس الروسية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقييد تجارة الماس الروسية.

وقال ميشيل خلال مؤتمر صحفي في هيروشيما، اليابان، حيث تُعقد قمة مجموعة السبع: “سنقيد تجارة الماس الروسية… فالماس الروسي ليس أبديًا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة رئيس وزراء هنغاريا: أوروبا تفتقر إلى شجاعة الاعتراف بأن سياسة العقوبات ضد روسيا خاطئة

يشار إلى أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي، سيتطلب حظر الألماس موافقة جميع الدول الأعضاء. وقد صرحت بلجيكا بأنها ربما تكون مستعدة لهذا الاقتراح، ولكن فقط إذا كان هناك آلية فعالة متوفرة من مجموعة السبع.

وتفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العام الماضي، بهدف عرقلة أهداف العملية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها، سواء بالطرق السلمية أو الطرق الأخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.