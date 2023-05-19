طائرة مسيرة روسية تحيد ضابطا أوكرانيا بضربة دقيقة بالقرب من أفدييفكا… فيديو

قضت طائرة من دون طيار روسية على ضابط أوكراني بضربة دقيقة على مخبأ بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيستك الشعبية.

دونيتسك – سبوتنيك . وحصلت وكالة “سبوتينك” على مقطع فيديو لعمل مشغل الطائرة المسيرة تابعة لمجموعة القوات المسلحة الروسية “يوغ”، التي قامت بمراقبة سرية لمواقع القوات الأوكرانية على محور أفدييفكا، وعندما لاحظ المشغل حركة الضابط وجه الطائرة المسيرة إلى موقع الهجوم وقام بضربة دقيقة نحو العدو.

وتمت تصفية الضابط الأوكراني، وتمكن المشغل من سحب المسيرة بسرعة من منطقة تدمير القوات الأوكرانية وإعادتها إلى القاعدة.

وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر 5 وحدات مدفعية و3 مواقع “هاون” أوكرانية على محور مارينسكي في دونيتسك