الرئيس الصيني يدعو دول آسيا الوسطى إلى مقاومة "الثورات الملونة"

ووفقًا لتصريحات شي جين بينغ، الذي نقلتها وكالة “شينخوا” الصينية، يجب على الصين ودول وسط آسيا الخمس تنفيذ مبادرة الأمن العالمي بشكل مشترك.

وقال الزعيم الصيني: “يجب على الدول الست مواجهة التدخل الخارجي في شؤون دول المنطقة الداخلية، والمحافظة على سياسة عدم التسامح تجاه الإرهاب والانفصالية والتطرف”.

وتعقد قمة الصين وآسيا الوسطى في الفترة من 18 إلى 19 مايو/أيار، ويشارك فيها شي جين بينغ، بالإضافة إلى رؤساء كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وقيرغيزستان، سادير جاباروف، وطاجيكستان، إمام علي رحمن، وأوزبكستان، شوكت ميرضيايف، وتركمانستان، سردار بردي محمدوف.