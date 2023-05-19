أحد سكان أرتيوموفسك يروي لـ"سبوتنيك" كيف فجر الجيش الأوكراني المباني الشاهقة في المدينة

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وقال ستوبنيك لوكالة “سبوتنيك”، إن ذلك وقع في 28 مارس/ آذار عندما كانت القوات الأوكرانية تنسحب من حي آخر في المدينة بالقرب من شارع بيرشينا، حيث كان ستوبنيك يعيش في المنزل رقم 20، وكان يختبئ هو وجيرانه في القبو للحماية من القتال.

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ووفقا لستوبنيك، وهو أحد سكان المدينة: “في الصباح، سمعت طرقًا على بابنا في القبو. خرجت ووجدت جنديًا يقول: لديكم 15 دقيقة، اخرجوا الآن ستحدث كارثة مروعة هنا”.

وأضاف أن الأشخاص الـ 12 الآخرين الذين كانوا يعيشون في المنزل رقم 20 بشارع فاسيلي بيرشينا (السابق كومسومولسكايا) هربوا إلى قبو صغير مجاور، وقال “لم تمضِ عشر دقائق حتى حدث انفجار. نصف المنزل بقي قائمًا، ولكن الوسط انهار، والجزء الذي كنت أعيش فيها بقي سليما، لأن المنزل كان مكونًا من نصفين”.

وقال إنه في نفس اليوم، قامت القوات الأوكرانية بتفجير عدة مبانٍ سكنية أخرى، بما في ذلك مبنى مفتشية الضرائب في شارع فاسيلي بيرشينا رقم 8، مضيفا:

“كان هناك مبنى جميل من عشرة طوابق، وقاموا بتفجيره أيضًا في نفس اليوم الذي تم فيه تفجير منزلي. قاموا بتفجير مفتشية الضرايب وقاموا بتفجير مبانٍ سكنية من تسعة طوابق بالقرب من مركز الإطفاء، ثم قاموا بتفجير أحد المتاجر”.

وأضاف “في هذا اليوم، تم تفجير هذه المباني والناس كانوا يعيشون في كل مكان باستثناء المفتشية الضريبية”.

وفي وقت سابق، أفاد سكان المدينة بأن القوات الأوكرانية كانت تفجر المنازل السكنية أثناء هروبها من مواقعها في أرتيوموفسك.

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وأمس الخميس، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين لوكالة “ سبوتنيك ” بأن احتمال التحرير الكامل لأرتيوموفسك قريب بما فيه الكفاية: “لم يبق الكثير قبل تحرير أرتيوموفسك، هناك تقدم بالفعل، ليلا ونهارا نحن نقوم بعمليات تعزيز الأجنحة والمحاور والوضع ليس سهلا”.

وتابع بوشيلين، بالقول إن “العدو ينقل قوات الاحتياط، لكن هناك جميع المتطلبات الأساسية التي تؤدي إلى التحرير الكامل للمدينة، في المستقبل القريب جدا”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).