إعلام: إهدار 32 صاروخ "باتريوت" في محاولة إسقاط "كينجال"

أطلقت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية “باتريوت” 32 صاروخًا خلال هجوم أخير في محاولة لإسقاط “كينجال” الروسي، لكن جميعها أخطأت الهدف، بحسب مجلة غربية.

وتكلف هذه الصواريخ وحدها ما يقرب من 96 مليون دولار. ومن ثم تم ضرب المنظومة بصاروخ روسي.

كتبت المجلة أن مهمة صواريخ “باتريوت” حماية كييف بعد الضربات الروسية الكبيرة على البنية التحتية الحيوية، في حين أن قابليتها للتنقل ومجالات إطلاقها محدودة أكثر من المنظومة السوفيتية “إس-300”.

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حصلت أوكرانية على منظومتي “باتريوت” منذ منتصف أبريل/نيسان. وقد تسلمت إحداها قبل الضربة الأخيرة، وكانت الولايات المتحدة مترددة في توريد هذه الأنظمة إلى كييف أو السماح لحلفائها الأوروبيين بتوريدها، ليس فقط بسبب الترسانات المحدودة، ولكن أيضًا بسبب تكلفتها الباهظة للغاية.

وقال المنشور: “فشل النظام كان متوقعا على نطاق واسع في ضوء تجربته القتالية المتواضعة للغاية ضد صواريخ أبسط بكثير من تلك الموجودة في الترسانة الروسية”.

ومع ذلك، في النهاية، وافقت واشنطن على نقل أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا بسبب الضغط المستمر من الحلفاء الأوروبيين، والمخاوف من أن تصبح المناطق الأوكرانية غير صالحة للسكن بسبب الضربات الروسية على البنية التحتية الحيوية، والاستنفاد الخطير لأنظمة الدفاع الجوي في البلاد.

ووفقا لمجلة “ميلاتري ووتش” فإن “هذه هي أغلى المعدات العسكرية التي تمتلكها أوكرانيا في الخدمة، وقد استهلك تسليمها معظم الأموال المخصصة لمساعدة كييف”.