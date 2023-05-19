رئيسي يحذر من هدف "استراتيجي" لأعداء إيران

حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مواطني بلاده على عدم “اتباع نفس استراتيجية الأعداء الذين يريدون زعزعة أمن واستقرار إيران”.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اجتماع لرئيسي مع زعماء بعض القبائل في إيران، أمس الخميس.

وقال الرئيس الإيراني أن “أعمال الشغب غير مقبولة من قبل كل المواطنين”.

وحذر رئيسي من المساس بالوحدة الوطنية في البلاد، موضحا أن ذلك “يتماشى مع استراتيجية العدو”.

رئيسي يوعز بتشكيل “لجنة خاصة” لمناقشة الاحتجاجات الأخيرة في إيران

وانطلقت في إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ”شرطة الأخلاق” بسبب “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم”.

وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت: “إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها”.

ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية “تفكيك شرطة الأخلاق”، مشيرة إلى “العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد”.