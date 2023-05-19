إيران تعدم 3 أشخاص بعد إدانتهم بقتل رجال أمن خلال الاحتجاجات… صور

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الجمعة، إعدام 3 أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني في الحجز العام الماضي.

وحسب موقع “ميزان” التابع للقضاء الإيراني، أدين مجيد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي باستخدام مسدس خلال مظاهرة في وسط مدينة أصفهان، ما أدى إلى مقتل 3 من عناصر قوات الأمن.

🛑 #صالح_ميرهاشمى #مجيد_كاظمى و #سعيد_یعقوبی عوامل حمله تروریستی #خانه_اصفهان که منجر به شهادت ۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت شد، صبح امروز اعدام شدند. 📎 https://t.co/QLF3OO0Wmf pic.twitter.com/c7Vmj1wY5c — خبرگزاری میزان (@MizanNewsAgency) May 19, 2023

وأشار الموقع إلى أنهما اتهما أيضا بالانتماء إلى “جماعات غير مشروعة” بقصد الإخلال بالأمن القومي والتواطؤ الذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي.

ولفت الموقع إلى أن “الأدلة والوثائق في القضية والمعلومات التي أدلى بها المتهمون، أثبتت إدانتهم بقتل 3 من قوات الأمن”.

وكان كاظمي وميرهاشمي والياقوبي قد اعتُقلوا في نوفمبر/ تشرين الثاني وحُكم عليهم بالإعدام في يناير/ كانون الثاني.

رئيسي يحذر من هدف “استراتيجي” لأعداء إيران

وشهدت إيران، العام الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ”شرطة الأخلاق” بسبب “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم”.