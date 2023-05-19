مندوبة أوكرانيا لدى الناتو تدعو الحلفاء إلى عدم تعليق آمال كبيرة على "الهجوم المضاد"

قالت المندوبة الدائمة لأوكرانيا لدى الناتو، ناتاليا غاليبارينكو، إن أوكرانيا ترسل إشارات إلى الحفاء الغربيين تدعوهم فيها إلى عدم تعليق آمال كبيرة بشأن الهجوم المضاد وعدم اعتباره شيئًا حاسمًا.

وأضافت: “نحن الآن نقول لشركائنا الدوليين عليكم التحلي بالصبر، ولا تضغطوا بشدة. الآن من المهم التفكير فيما يمكن فعله لإنجاح هذا الهجوم المضاد”.

وأشارت غاليبارينكو إلى أنه “من المهم عدم تعليق كل الآمال على عملية واحدة وعدم تضخيم أهميتها”.

وقالت غاليبارينك في مقابلة مع التلفزيون الوطني الليتواني: “قد تكون هناك حاجة لعدة هجمات مضادة نحن لا نكشف عن هذا. سيكون هذا الهجوم المضاد مهمًا، لكن دعونا لا نركز كثيرًا عليه ، حتى لو لم يكن حجم الأراضي المحررة مثيرًا للإعجاب”.

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