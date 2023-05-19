صحيفة: 150 مليون دولار تحولت على الفور إلى رماد بضربة واحدة من روسيا

وكتبت الصحيفة: “عرف زيلينسكي وقادته باقتراب كينجال وكانوا يستعدون لاعتراضه لصفع روسيا على وجهها. ومع ذلك، في النهاية، كل ما تمكن طاقم باتريوت القيام به هو، إطلاق الذخيرة بأكملها. لكن لم توقف “كينجال” أيا من الصواريخ الثلاثين، التي يكلف كل منها أكثر من 5 ملايين دولار. كلها، إلى جانب نظام الدفاع الجوي، تحولت إلى رماد في لحظة … وبلغ الضرر الذي لحق بالقوات المسلحة لأوكرانيا والولايات المتحدة أكثر من 150 مليون دولار”.