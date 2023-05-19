بوتين: روسيا تصدر كميات كبيرة من المنتجات العسكرية رغم العقوبات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من العقوبات والمنافسة غير العادلة من الغرب، فإن روسيا تصدر كميات كبيرة من المنتجات العسكرية.

وأضاف بوتين: “على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة والمنافسة غير العادلة من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، فإننا نعمل بنشاط على حل المهام المحددة، وتصدير كميات كبيرة من المنتجات العسكرية الروسية، مع الاهتمام المتواصل بتحديث مرافق الإنتاج، والقدرات الإنتاجية وزيادة الأبحاث وإمكانيات التطوير”.

جاء ذلك في برقية تهنئة مخصصة للذكرى السنوية الـ70 لإنشاء نظام إدارة التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية. ونُشرت البرقية على موقع الكرملين الإلكتروني.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن أنشطة الموظفين في مجال التعاون العسكري التقني الروسي، ستساهم في تعزيز مكانة روسيا ونفوذها على الصعيد الدولي، وخلق جو من الصداقة والثقة في العلاقات مع الحلفاء والشركاء والنمو الاقتصادي للبلاد وتحسين رفاهية المواطنين الروس، متمنيا لهم النجاح وكل التوفيق.

بوتين: روسيا تمكنت من زيادة صادرات المنتجات الزراعية رغم عوائق التجارة الخارجية

وأكد بوتين أن “روسيا تحتفظ بثقة بمكانتها كواحدة من الأطراف الرائدة في سوق الأسلحة والمعدات العسكرية العالمية”.