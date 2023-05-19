الطائرات المسيرة الروسية تلقي الذخائر على مواقع العدو… فيديو

يتم تدريب وحدات مشاة البحرية في المحيط الهادئ حاليًا، في حقول التدريب في المنطقة الخلفية للعملية الخاصة، حيث يتدرب الجنود على استخدام الطائرات المسيرة.
وفقا لقناة “زفيزدا” الروسية، يتدرب العناصر على مهاجمة العدو بمساعدة الطائرات المسيرة، بإلقاء الذخيرة المعلقة عليه.
وبحسب المدربين، يتم استخدام تقنية مختلفة لكل غرض. في بعض الأحيان، يمكن للمشغل قضاء ثوانٍ إضافية في التصويب أثناء تحليق الطائرة المسيرة فوق العدو، وفي بعض الأحيان يجب إسقاط الذخيرة أثناء الطيران. بالإضافة إلى ذلك، من المهم دائمًا فهم أن التقنية سهلة التتبع.
ويتدرب طاقم الطائرات الهجومية مع مشغلي الطائرات المسيرة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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