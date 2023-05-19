الطائرات المسيرة الروسية تلقي الذخائر على مواقع العدو… فيديو

وبحسب المدربين، يتم استخدام تقنية مختلفة لكل غرض. في بعض الأحيان، يمكن للمشغل قضاء ثوانٍ إضافية في التصويب أثناء تحليق الطائرة المسيرة فوق العدو، وفي بعض الأحيان يجب إسقاط الذخيرة أثناء الطيران. بالإضافة إلى ذلك، من المهم دائمًا فهم أن التقنية سهلة التتبع.