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فلاديمير زيلينسكي يصل إلى السعودية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية، حيث ستعقد قمة جامعة الدول العربية.

وصل الرئيس الأوكراني إلى جدة على متن طائرة فرنسية أقلعت من بولندا.
ونشر زيلينسكي تغريدة على حسابه على موقع “تويتر” أكد فيها وصوله إلى المملكة العربية السعودية.
وكانت مصادر قد أكدت لوكالة “سبوتنيك”، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وصول زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية.
وتعقد قمة جامعة الدول العربية في جدة، اليوم الجمعة، والتي سيحضرها الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ سنوات عديدة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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