فلاديمير زيلينسكي يصل إلى السعودية

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية، حيث ستعقد قمة جامعة الدول العربية.

وصل الرئيس الأوكراني إلى جدة على متن طائرة فرنسية أقلعت من بولندا.

ونشر زيلينسكي تغريدة على حسابه على موقع “تويتر” أكد فيها وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

Beginning my first-ever visit to the Kingdom of Saudi Arabia to enhance bilateral relations and Ukraine’s ties with the Arab world. Political prisoners in Crimea and temporarily occupied territories, the return of our people, Peace Formula, energy cooperation. KSA plays a… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023

وكانت مصادر قد أكدت لوكالة “سبوتنيك”، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وصول زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية.

فيديو | وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى المملكة لحضور #قمة_جدة العربية الـ 32#الإخبارية pic.twitter.com/rRWDeN8wuU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023