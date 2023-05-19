مدير جامعة محمد بن زايد: قمة قازان تعكس مبادىء التسامح والتعايش بين الأديان

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وقال الظاهري لوكالة “سبوتنيك”، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا – العالم الإسلامي” حول موضوع “روسيا – العالم الإسلامي: القيم الروحية والأخلاقية التقليدية كأساس للتعاون بين الأديان”: “اليوم حضرنا على هامش قمة روسيا والعالم الإسلامي بحضور رئيس تتارستان، القمة الروحية للقيم الدينية والتعاون بين الأديان”.
وأشارإلى أن “هذه القمة تعكس التنوع الجميل في روسيا وتعكس مبادىء احترام الأديان، ومبادىء التسامح والتعايش بين الأديان واهتمام العالم بهذا الملف والمبدأ”.
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منتدى قازان الاقتصادي الدولي “روسيا-العالم الإسلامي”
06:56 GMT
وأضاف الظاهري: “كان اليوم حضور كبير من روسيا والعالم الإسلامي وغير الإسلامي والعالم ككل، وهذا يعكس وجود قيادات دينية، يعكس أهمية هذه القمة وأهمية ملف الحوار والتعاون بين الأديان”.
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