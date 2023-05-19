مدير جامعة محمد بن زايد: قمة قازان تعكس مبادىء التسامح والتعايش بين الأديان

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وقال الظاهري لوكالة “سبوتنيك”، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا – العالم الإسلامي” حول موضوع “روسيا – العالم الإسلامي: القيم الروحية والأخلاقية التقليدية كأساس للتعاون بين الأديان”: “اليوم حضرنا على هامش قمة روسيا والعالم الإسلامي بحضور رئيس تتارستان، القمة الروحية للقيم الدينية والتعاون بين الأديان”.

وأشارإلى أن “هذه القمة تعكس التنوع الجميل في روسيا وتعكس مبادىء احترام الأديان، ومبادىء التسامح والتعايش بين الأديان واهتمام العالم بهذا الملف والمبدأ”.

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