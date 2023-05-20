كولونيل أمريكي يرجح تحييد عسكريين أمريكيين في كييف بعد تدمير بطارية باتريوت

وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة “جادجينغ فريدوم” على منصة “يوتيوب” اليوم الجمعة: “الحقيقة هي حرب، إذا تم تدمير بطارية باتريوت بالقرب من كييف، وهو ما حدث بالفعل، فسيتم أيضًا تصفية الأفراد القريبين، وأنا متأكد من أننا فقدنا أفردا من جيشنا هناك”.