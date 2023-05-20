الدنمارك تنوي تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام "إف 16"

أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن اليوم الجمعة، أن الدنمارك مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز “إف 16”.

ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن بولسن قوله: “ستتمكن الدنمارك الآن من المساعدة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرة إف 16”.

وجاء بيان الوزير في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول نيته دعم خطط تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة هذه المقاتلات.

وذكرت صحف غربية نقلاً عن مصدر أن “تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات “إف-16″، سيجري في أوروبا وسيستغرق عدة أشهر، وقد يبدأ في الأسابيع المقبلة.

بريطانيا تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين وتدرس تزويدهم بطائرات “إف-16”

وكتبت صحيفة “بوليتيكو” اليوم الجمعة: “سيتم التدريب خارج أوكرانيا – في موقع بأوروبا، وسيستغرق استكماله شهورا، ويأمل المسؤولون بدء التدريب في الأسابيع المقبلة”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 15 أيار/ مايو إن باريس مستعدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين بدءا من الآن.

وقال ماكرون على الهواء في مقابلة مع قناة “تي إي إف -1” التلفزيونية: “نحن منفتحون على تدريب الطيارين جنبا إلى جنب مع بعض الدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن استعدادها”.