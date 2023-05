هل البيض البني صحي أكثر من الأبيض؟

قد يكون هذا بمثابة مفاجأة، ولكن الاختلاف الفعلي الوحيد بين البيض البني والأبيض هو بالضبط اللون، كما تقول كريستال سكوت خبيرة التغذية المسجلة Top Nutrition Coaching، وفق موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.