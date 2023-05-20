إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية

أعلنت إدارة العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم السبت، حالة التأهب الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية.

ووفقًا للرسالة المنشورة في قناة التيليغرام التابعة للإدارة: “تنبيه! تم إعلان إنذار جوي في كييف”،

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بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان إنذار جوي أيضًا في مناطق كييف وتشيرنيهيف في البلاد.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.