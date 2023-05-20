إعلام: انفجارات في منطقتي تشيرنيهيف وجيتومير بأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في مناطق تشيرنيهيف وجيتومير في أوكرانيا.

وذكر موقع “سترانا” الأوكراني في قناته على موقع تيليغرام: “سماع دوي انفجارات في مناطق تشيرنيهيف وجيتومير”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية

وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.