قال رئيس إدارة مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، بأن السلطات تسيطر تمامًا على الوضع في المدينة بمقاطعة زابوروجيه، وأن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية طبيعية.

وقال سينوفوز لوكالة “سبوتنيك”: “الوضع في المدينة مستقر، على الرغم من أن هناك نقلًا للسكان لفترة مؤقتة. ومع ذلك، تعيش المدينة بشكل طبيعي. كل شيء هادئ… لا يوجد مشاكل”.

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وعندما سئل رئيس إدارة المدينة عن مشاكل توفير المواد الغذائية، أجاب قائلاً: “لا، في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه المشاكل، المدينة تعيش بشكل طبيعي”.

يشار إلى أن السلطات في مقاطعة زابوروجيه اتخذت، في وقت سابق، قرارًا بنقل المواطنين مؤقتًا من المدينة نظرًا لتدهور الوضع على خط المواجهة القتالية وتهديد القصف من قبل القوات الأوكرانية.

يشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بناءً على نتائج استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول 2022.