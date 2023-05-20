زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة

وقع زلزال بلغت قوته 7.4 درجات، صباح اليوم السبت، قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كان مركز الزلزال على بُعد 415 كيلومترًا من عاصمة كاليدونيا الجديدة، نوميا. وكان عمق البؤرة يبلغ 45 كيلومترًا.

زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب قبالة كاليدونيا الجديدة وتحذيرات من تسونامي

لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي. ولم تتوفر معلومات حتى الآن حول أي أضرار محتملة أو وقوع إصابات.

والزال هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، فقد ضرب، أمس الجمعة، زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة.