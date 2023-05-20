القوات الروسية تقضي على مجموعة استطلاع أوكرانية في الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك

دمرت القوات الروسية، صباح اليوم السبت، مجموعة استطلاع أوكرانية حاولت استطلاع وحدات الجيش الروسي في الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك في منطقة نوفوسيلوفكا.

ووفقًا لما ذكره العقيد ألكسندر غوردييف، رئيس المركز الإعلامي لقوات المجموعة “فوستوك”، لوكالة “سبوتنيك”: “تم إحباط محاولة استطلاع العدو للمركز الأمامي لوحدات المجموعة في منطقة نوفوسيلوفكا بالاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك. تم تدمير وحدة واحدة من الآليات العسكرية والقوات الحية بواسطة مدافع الهاون المحمولة على مدرعة “أكاسيا”.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لقوله، تم كشف تجمع المقاتلين والآليات في منطقة قرية دوبروفوليي أثناء عملية الاستطلاع الجوي.

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وأضاف غوردييف: “تم تدمير ثلاث مركبات مدرعة لقوات المشاة وناقلة جنود ومركبة استطلاع قتالية ومركبة دورية والقوات الحية للعدو بنيران المدفعية الصاروخية، وتم تدمير السيارات والمقاتلين في منطقة زيلينو بولي ومدافع الهاون المحمولة على مدرعة “تيوليبان” والقوات الحية للعدو في منطقة فيليكا نوفوسيلوفكا”.

وأشار إلى أنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار من طراز “ليليكا” بواسطة نظام الصواريخ الدفاعية “تور” و”أوسا-أكم” و”ستريلا-10″، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار من طراز “فوريا” و”فالكيريا”.

ولفت إلى أنه تم تدمير منصة المدفعية المحمولة على مدرعة في منطقة ستيبنوغورسك باتجاه زابوروجيه، وتدمير اثنين من فرق المدفعية في منطقتي لوغوفسك وبيلوغوريا ضمن إطار القتال المضاد للمدفعية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.