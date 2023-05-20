طهران تسمح للروس بالحصول على تأشيرات الدخول عند الوصول إلى إيران

أعلن نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في إيران، علي أسكار شالبافيان، أن الروس يمكنهم الحصول على تأشيرات عند الوصول إلى إيران، ويتوقع تزايد عدد السياح الروس.

وقال شالبافيان، لوكالة “سبوتنيك” على هامش منتدى “روسيا – العالم الإسلامي”: “في الوقت الحالي، يتم منح تأشيرات للمواطنين الروس مباشرة في المطارات الإيرانية”.

إيران تعرب عن استعدادها لإلغاء نظام التأشيرة مع روسيا في إطار تطوير العلاقات

وأضاف أنه بمراعاة العمل على إلغاء التأشيرات للرحلات السياحية الجماعية، وتشجيع القطاعات الخاصة في البلدين على الانخراط في القطاع السياحي وتعزيز الروابط بينهما، فإن إيران تتوقع زيادة تدفق السياح من روسيا.

وأشار إلى أنه وفقًا للبيانات الإيرانية، زار حوالي 41 ألف روسي إيران منذ نهاية مارس/آذار 2022 حتى نهاية مارس/آذار 2023، مضيفا: “مع اتخاذ هذه الخطوات، سيشهد عدد السياح زيادة كبيرة”.

وسبق لنائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دميتري فاخروكوف، أن صرح للصحفيين أنه سيتم إطلاق رحلات سياحية جماعية بدون تأشيرة بين روسيا وإيران هذا الصيف، ويمكن الاعتماد على ذلك، نظرًا لأن البلدين تبادلا قوائم بمشغلي الرحلات السياحية الذين سيعملون على هذا الاتجاه.

بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ شركة طيران “نوردويند” الروسية في تشغيل رحلات مباشرة من سانت بطرسبرغ إلى طهران اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران، حسبما أعلنت إدارة مطار بولكوفو الروسي.