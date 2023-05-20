إعلام: تايوان تطلب من الولايات المتحدة تسريع توريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"

ذكرت صحيفة أن تايوان ستطلب من الولايات المتحدة الإسراع في توريد أنظمة الصواريخ “باتريوت باك -3” المضادة للطائرات.

وكتبت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية نقلا عن الخبير العسكري تشي لي: “تجربة أوكرانيا، على الرغم من أي خلافات حول دقة النظام (باتريوت)، ستدفع تايبيه لتجديد الطلبات إلى واشنطن للإسراع في تسليمها”.

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ووفقا للصحيفة، حثت تايوان الولايات المتحدة على تسريع تسليم صواريخ “PAC-3 MSE” الاعتراضية المطورة. وفقًا للمنشور، من المتوقع أن تستغرق عمليات التسليم أربع سنوات على الأقل.

وقال تشي لي: “إذا زودت الولايات المتحدة تايوان بـ PAC-3 MSE، فإنها ستعزز بالتأكيد الثقة السياسية بين تايبيه وواشنطن”، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد نشرتها سابقًا فقط في أراضي الحلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية.