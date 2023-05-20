عرض آثار ضربة "لانتسيت" على نظام الدفاع الجوي البريطاني "ستورمر"… فيديو

يمكن تقييم حالة إحدى منشآت الدفاع الجوي ذاتية الدفع المدمرة من مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية، حيث يظهر أثر للضربة على أحد جوانب بدن المركبة المدرعة. كما تأثرت القاذفة المصممة لحمل ثماني حاويات لذخائر أرض- جو موجهة بواسطة شعاع الليزر.

إذا كان من الممكن القضاء على الضرر الميكانيكي بطريقة أو بأخرى، فلا يمكن استبدال أنظمة تحديد الهدف المكسورة دون إرسال أخرى جديدة من الخارج، وفقا لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”.