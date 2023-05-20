أردوغان يكشف عن مصير العلاقات مع مصر ودول الخليج في حال إعادة انتخابه

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مصير العلاقات مع مصر ودول الخليج، في حالة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وحسب موقع “يني شفق”، قال أردوغان خلال مقابلة متلفزة نشرت الجمعة: “ليس من الصواب أن نكون نحن وهم مستائين ومتخاصمين”.

وأضاف: “لقد تجاوزنا هذا الوضع، والآن بدأت الزيارات المتبادلة معهم جميعا”.

وتابع أردوغان: “مصر وكل بلدان الخليج هي دول شقيقة لتركيا”.

وتعهد الرئيس التركي بنقل العلاقات معهم إلى نقطة متقدمة أكثر عقب الانتخابات الرئاسية في بلاده.

كما أكد أردوغان أنه سيتخذ خطوات جادة مع الدول العربية في كل الاتجاهات، سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا وتجاريا.

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وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، قد أعلنت الاثنين الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/أيار الجاري حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.

تقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.