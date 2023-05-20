مقاتلو الفرق الهجومية الروسية يستخدمون رشاشات ذات ألوان خاصة للمعارك في ماريينكا… فيديو

تمارس فرق الهجوم الروسية مهاراتها في نطاق تدريب في المنطقة الخلفية لمنطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث يتدرب كل من المقاتلين ذوي الخبرة والمبتدئين جنبًا إلى جنب.

يعمل المقاتلون من خلال هذه التدريبات على صقل المهارات القتالية في المناطق المدنية والمفتوحة، ويتدربون على أحدث الأسلحة.

وتحدث مقاتل ملقب بـ “فولغا” عن المعركة عندما كادت قذيفة تضرب المجموعة، قائلا إنه في تلك اللحظة كان قلقًا بشأن رفاقه الذين كانوا يركبون المدرعة، وفقا لقناة “زفيزدا”.

وقال: “لدي مسؤولية كبيرة للغاية، كان من الضروري إخلاء النقطة بسرعة كبيرة، لقد غادروا، وتراجع الجميع، كل شيء على ما يرام. لم يصب أحد بأذى”.

يذهب الجنود في مهمة مع معدات قتالية كاملة مكونة من ترسانة ضخمة من الأسلحة، من القنابل اليدوية إلى قاذفات القنابل اليدوية، وكذلك المدافع الرشاشة التي لها لون خاص أثناء المعارك.