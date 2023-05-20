إعلام: روسيا تدمر "أغلى" نظام قتالي في أوكرانيا وأفراده الغربيين

عطّلت روسيا أغلى نظام قتالي تملكه كييف، حسب خبراء عسكريين أمريكيين.

قبل أيام، هاجم الجيش الروسي منشآت للقوات المسلحة الأوكرانية المنتشرة في العاصمة الأوكرانية. وفقًا للخبراء الأمريكيين، نتيجة لهذه العملية، أصابت صواريخ “كينجال” الأسرع من الصوت أغلى المعدات التي تمتلكها أوكرانيا، وهي أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت”.

وقال الخبراء: “تم تسليم أنظمة باتريوت مؤخرًا من ألمانيا والولايات المتحدة، وتعتبر أنظمة باتريوت أغلى الأنظمة التي تملكها أوكرانيا. كما تستخدم العديد من دول الناتو على نطاق واسع هذه المنظومة، وكذلك الشركاء الاستراتيجيون الأجانب الرئيسيون للولايات المتحدة، مثل اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وإسرائيل”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام: إهدار 32 صاروخ “باتريوت” في محاولة إسقاط “كينجال”

جاءت الضربات على “باتريوت” عقب تحذيرات من مسؤولين روس وعدد من المحللين الغربيين، وتوقعوا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية المسلمة إلى أوكرانيا سيتم اكتشافها وتدميرها بسرعة. وفقًا لمجلة “ميلاتري واتش”، تم تدمير خمس قاذفات صواريخ “باتريوت” نتيجة لضربة “كينجال”.