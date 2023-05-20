لافروف: روسيا مضطرة للرد على الحرب المعلنة عليها

وقال لافروف، متحدثًا في اجتماع للجمعية الحادية والثلاثين لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية: “لدينا الكثير من الحلفاء، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يفكرون مثلنا. وهنا تحتاج إلى أن تفهم جيدًا أننا لا نشجع العداء تجاه أي شخص”.

وأضاف لافروف: “نحن مضطرون للرد بحزم وباستمرار، من حيث المبدأ، على الحرب المعلنة علينا. العداء ينبع من الجانب الآخر، الجانب الذي يفصل بين أولئك الذين يريدون أن يعيشوا بفكرهم، ولتحقيق مصالح شعوبهم، وبين من يريد أن يعيش على حساب الآخرين”.