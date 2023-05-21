البحرية الإيرانية ترصد مدمرة أمريكية في مضيق هرمز وتجبرها على المغادرة

أعلنت قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم السبت، عن مغادرة المدمرة الأميركية “يو إس إس بول ‏هاميلتون” مضيق هرمز، وذلك بعد أن رصدتها مسيراتها وسفن دورية تابعة لها.‏

وقال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن “غواصة “فاتح” التابعة للبحرية الإيرانية أجبرت الغواصة النووية الأمريكية “يو إس إس بول هاميلتون”، أخيرا على الصعود إلى سطح المياه، ووضعها على مرأى من القوات الإيرانية”، وفقا لمحطة “النور” اللبنانية.

وأضاف إيراني: “لاحظنا الغواصة الأمريكية منذ دخولها البحر الأحمر، ووجدنا أنها كانت ضمن الأسطول الخامس، وعلمنا أنها قادمة إلى الخليج”.

قائد البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني: العدو قرر أن يمر عبر مضيق هرمز أثناء الغوص وفي الليل دون أن نراه ونكتشفه لكن غواصة “فاتح” الخاصة بقواتنا اكتشفت الغواصة الأميركية ورغم مناورتها اضطرت الغواصة الأميركية للصعود إلى سطح الماء — إذاعة النور (@alnourradio) May 20, 2023

وتابع في تصريحاته، أن “العدو قرر أن يمر عبر مضيق هرمز أثناء الغوص وفي الليل دون أن نراه ونكتشفه، إلا أن غواصة “فاتح” الخاصة بقواتنا اكتشفت الغواصة الأمريكية، ورغم مناورتها اضطرت للصعود إلى سطح المياه”.

وأكد الأدميرال شهرام إيراني، أنه

على الرغم من أن الأمريكيين حاولوا القول إن هذا الإجراء الصادر من بحرية الحرس الثوري الإيراني مخالف للقانون، إلا أنه تم اتباع القواعد بنسبة 100%.

ونوّه قائد البحرية في الجيش الإيراني، أنه “عندما تريد غواصة نووية دخول البحر المغلق أي الخليج الفارسي، يجب أن تدخل نهارا وعلى سطح المياه، ويجب أن يكون المسار خاليا من السفن المارة، لأن أي حادث يؤدي إلى تلوث وإلحاق أضرار المنطقة بأكملها”، وفق قوله.

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وكانت إيران قد أعلنت، الشهر الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال، ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن سفينة مجهولة اصطدمت بسفينة إيرانية في مياه الخليج، ما تسبب في فقدان شخصين وإصابة آخرين من أفراد طاقم السفينة الإيرانية.

وأضافت أن البحرية الإيرانية رصدت السفينة في خليج عمان، حيث قامت باعتراضها ومصادرتها لمخالفتها المعايير الدولية وقوانين الملاحة.