على حساب صن داونز.. الوداد المغربي يلتقي الأهلي المصري في نهائي أبطال أفريقيا.. فيديوهات

تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله الإيجابي مع صن داونز الجنوب أفريقي، ليواجه الأهلي المصري في المباراة النهائية.
وتعادل الوداد مع صن داونز بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في جنوب أفريقيا، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من البطولة.
وجاء تأهل الفريق المغربي إلى نهائي البطولة بناءً على قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، وذلك بعد الخروج بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب، والتي جمعت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس، في المغرب.
ورغم سيطرة صن داونز على المباراة، وتشكيل عدد من الهجمات الخطيرة على مرمى حارس الوداد، إلا أن تلك السيطرة لم تترجم إلى أهداف، خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الدقيقة 51 تمكن ثيما زواني من تسجيل هدف أصحاب الأرض الأول في شباك الوداد.
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