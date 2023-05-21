على حساب صن داونز.. الوداد المغربي يلتقي الأهلي المصري في نهائي أبطال أفريقيا.. فيديوهات

تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله الإيجابي مع صن داونز الجنوب أفريقي، ليواجه الأهلي المصري في المباراة النهائية.

وتعادل الوداد مع صن داونز بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في جنوب أفريقيا، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من البطولة.

وجاء تأهل الفريق المغربي إلى نهائي البطولة بناءً على قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، وذلك بعد الخروج بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب، والتي جمعت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس، في المغرب.

ورغم سيطرة صن داونز على المباراة، وتشكيل عدد من الهجمات الخطيرة على مرمى حارس الوداد، إلا أن تلك السيطرة لم تترجم إلى أهداف، خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 51 تمكن ثيما زواني من تسجيل هدف أصحاب الأرض الأول في شباك الوداد.

ضغط قوي من لاعبي صنداونز على دفاع الوداد، الكرة وصلت إلى زواني الذي سددها في الشباك محرزاً الهدف الأول للفريق الجنوب إفريقي.#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_صنداونز pic.twitter.com/neKi63miDO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2023

في الدقيقة 72 أحرز أيوب العملود هدف التعادل لفريقه الوداد من تمريرة رائعة من زميله يحي جبران.

المدافع أيوب العملود يتمكن من إحراز هدف التعادل للوداد من ضربة رأس متقنة بعد أن استغل كرة ساقطة رائعة من يحيى جبران في الدقيقة 72.#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_صنداونز pic.twitter.com/0SX55sWqcY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2023 ر

لم يدم التعادل طويلا، وفي الدقيقة 79، سجل بيتر شالوليلي التقدم لصن داونز.

وفي الدقيقة 82 أخطأ مدافع صن دوانز في إبعاد الكرة وسجل في مرماه، ليهدي منافسه التعادل وبطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي المصري مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، يوم 4 يونيو/ حزيران المقبل، وتقام مباراة الإياب في استاد محمد الخامس فى كازابلانكا، في 11 من الشهر نفسه.