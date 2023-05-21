الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة حرق القرآن بأمر من الاستخبارات الأوكرانية… فيديو

اعتقلت السلطات الروسية شخصا بتهمة حرق القرآن، في مدينة فولغوغراد، بأمر من الاستخبارات الأوكرانية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف روبل.

وقالت لجنة التحقيق الروسية لـ”سبوتنيك”: “تم رفع دعوى جنائية بشأن الإجراءات العامة لإهانة المشاعر الدينية للمؤمنين، بعد حرق القرآن في فولغوغراد، وتم اعتقال نيكيتا جورافيل وهو من سكان المنطقة”.

أثناء الاستجواب، اعترف جورافيل أنه نفذ الإجراء المحدد بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة قدرها 10 آلاف روبل.

وبعد ذلك، سلّم المتهم تسجيل الفيديو إلى ضابط إدارة أمن الدولة، حيث أفاد “بتورطه بالتواطؤ بتصوير مقطع فيديو لمنشآت عسكرية”.