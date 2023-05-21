الخارجية الأمريكية: واشنطن والرياض تؤكدان التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان لمدة 7 أيام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان حيز النفاذ بعد 48 ساعة ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: “الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة”.

وأضاف البيان: “الاتفاق يشمل تيسير المرور الآمن للجهات الفاعلة في المجال الإنساني ووصول السلع الأساسية ما يسمح بتدفقها دون عوائق”.

ولفت البيان إلى أن “الطرفان تعهدا بعدم السعي لتحقيق مكاسب ميدانية خلال الساعات الـ48 التي تسبق بدء الهدنة الإنسانية”.

يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج “الدعم السريع” في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.

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