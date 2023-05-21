القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال 24 ساعة

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قد قامت بقصف الأراضي الخاضعة للجمهورية 38 مرة خلال اليوم الماضي.

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان صادر عن الممثلية ونشر على صفحتها في تطبيق “تلغرام”: خلال الـ24 ساعة الماضية، سُجلت 38 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية. تم إطلاق 10 قذائف من راجمات ومدافع عيار 155 ملم على محور دونيتسك، وتم إطلاق 24 قذيفة مدفعية عيار 152 ملم على غورلوفكا. وتم إطلاق قذيفتان عيار 155 ملم على محور ياسينوفاتسكي وقذيفتان من نفس العيار على فولنوخافسك”.

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وأكد البيان أن العدو أطلق ما مجموعه 148 قذيفة من مختلف العيارات، مشيرا إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف سبع مناطق سكنية: غورلوفكا، دونيتسك، ياسينوفاتا، أوزريانوفكا، ماكيفكا، ألكساندروفكا، فلاديميروفكا.

وأضاف البيان أنه تم تلقي معلومات خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة أربعة مدنيين في ماكيفكا وألكساندروفكا وفلاديميروفكا.

يشار إلى أنه أنه تم تسجيل 48 حالة قصف مدفعي من قبل القوات الأوكرانية في اليوم السابق.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.