وزير الخارجية السعودي: اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، صباح اليوم الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان ويعد خطوة على الطريق الصحيح.

وأكد الوزير خلال تصريحات له، عقب توقيع الاتفاق بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حرص قيادة المملكة على أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

📹 | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يؤكد حرص قيادة المملكة على أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع pic.twitter.com/Uuul9W4jAD — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 20, 2023

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان حيز النفاذ بعد 48 ساعة ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: “الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة”.

يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج “الدعم السريع” في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.