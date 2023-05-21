المصالحة الروسي يرصد عمليتي قصف في إدلب شمال غربي سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم السبت، أنه تم تسجيل عمليتي قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي سوريا من قبل مسلحي جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية و”الحزب الإسلامي التركستاني” (المحظورين في روسيا) وفقًا لاتفاق خفض التصعيد.
موسكو – سبوتنيك. وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، في بيان: “خلال اليوم الماضي، تم تسجيل عمليتي قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد، استهدفت المواقع العسكرية لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية و”الحزب الإسلامي التركستاني”.
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13 مايو, 19:35 GMT
وأوضح أن القصف تم تسجيله في محافظتي حلب واللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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