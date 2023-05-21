المصالحة الروسي يرصد عمليتي قصف في إدلب شمال غربي سوريا

موسكو – سبوتنيك . وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، في بيان: “خلال اليوم الماضي، تم تسجيل عمليتي قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد، استهدفت المواقع العسكرية لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية و”الحزب الإسلامي التركستاني”.