القوات الروسية تلحق أضرارا بلواءين وكتيبة للقوات الأوكرانية

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وقال المتحدث لوكالة “سبوتنيك“: “من خلال استخبارات مجموعة قوات “المركز”، تم اكتشاف تحرك الأفراد على معدات اللواء الميكانيكي 66 ولواء المشاة 58 لقوات الجيش الأوكراني والفوج 15 للحرس الوطني الأوكراني. ونتيجة لتأثير نيران وحدات المدفعية التابعة لمجموعة القوات في المركز، تكبد العدو خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 21:04 GMT
وأوضح المتحدث أن طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة “سميرتش” قام بضرب مواقع الجيش الأوكراني في اتجاه كراسني ليمان.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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