إعلان حالة تأهب جوي بمقاطعة نيكولايف في أوكرانيا

أعلن فيتالي كيم، رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة نيكولايف في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، إنذار ضربة جوية في المنطقة.

ووفقًا للسلطات المحلية، تم إصدار أيضًا إنذارات ضربة جوية في أجزاء خيرسون التي تسيطر عليها كييف.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات جديدة في دنيبروبيتروفسك

ووفقًا لبيانات وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم تشغيل صفارات إنذار ضربة جوية في منطقة دنيبروبتروفسك في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.