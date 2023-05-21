عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم في اليوم وكيفية تحضيرها للحفاظ على فوائدها

قال أندريه تيازيلنيكوف، كبير المتخصصين في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في موسكو، في “يوم الشاي العالمي”، إن الشاي يحتوي على العديد من العناصر الدقيقة المختلفة، لكن المشروب سيفيد الجسم إذا التزمت بعدد معين من الأكواب.

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “الشاي مفيد للغاية بجرعات معتدلة، لأنه يحتوي على مادة التانين، وهي مضادات أكسدة قوية. ولكن إذا كنت تشرب الكثير من الشاي، فإن التانين يتدخل في امتصاص الحديد. ولكي يفيد الشاي الجسم، فمن الأفضل أن تستهلك 3-4 أكواب في اليوم ولا تستبدل الماء بها”.

مجتمع طبيبة تتحدث عن خطأ رئيسي عند شرب الشاي

كما أشار إلى أن الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يؤدي إلى الأرق وزيادة التهيج بسبب احتوائه على مادة الكافيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروب له تأثير مدر للبول، مما يعني أنه يزيل الماء من الجسم.

وأضاف: “تحتوي أوراق الشاي على العديد من العناصر النزرة المختلفة – وهي مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. كل هذه المواد يحتاجها الجسم، مما يعني أنها مفيدة. على سبيل المثال، تساعد مادة البوليفينول في منع تطور تصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم”، مشددًا على أن مجرد تناول الشاي ليس وسيلة للوقاية من الأمراض.

وأشار المتخصص إلى أنه لكي ينقل الشاي خصائصه المفيدة إلى المشروب، يجب أن يتم تخميره بشكل صحيح. لذلك، يتطلب الشاي الأسود الماء بدرجة حرارة تقارب 100 درجة، ويتم تخمير الشاي الأخضر عند 60-80. في الوقت نفسه، يجب شرب أي شاي فور تخميره، لأن المشروب المبرد يفقد جميع خصائصه المفيدة.