السفارة الروسية في القاهرة: أصدقاؤنا العرب ملتزمون بالحياد رغم كذب زيلينسكي

قالت السفارة الروسية في العاصمة المصرية القاهرة، إن الدول العربية ما زالت ملتزمة بالحياد إزاء الوضع ‏داخل أوكرانيا، على الرغم من “كذب” الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ومحاولة واشنطن “الوقحة ‏والخرقاء”، في القمة العربية الـ32، التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي.‏

وكتبت في بيان لها نشر، أمس السبت: “حضر رئيس نظام كييف النازي، المرتبط بإسرائيل عن طريق روابط الدم، الحدث السياسي العربي الرئيسي، وتجرأ ليس على الكذب بشكل صارخ بشأن جذور وتطور الأزمة الأوكرانية فحسب، وبل أيضا على الإدانة المباشرة للموقف العربي المحايد من هذه الأزمة، وكذلك على الحفاظ على العلاقات الجيدة للدول العربية مع روسيا”.

وتابعت السفارة الروسية في القاهرة: “وفشلت المحاولة الأخرى الوقحة والخرقاء من جانب واشنطن عبر حلفائها للضغط على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وهو ما أعلنته بالفعل المملكة العربية السعودية كدولة المضيف للقمة في نهاية فعاليات القمة، ويظل أصدقاؤنا العرب ملتزمين بموقف محايد من الوضع حول أوكرانيا”.

❗️وفشلت المحاولة الأخرى الوقحة والخرقاء من جانب واشنطن عبر حلفائها للضغط على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وهو ما أعلنه بالفعل المملكة العربية السعودية كدولة المضيف للقمة في نهاية فعاليات القمة. ويظل أصدقاؤنا العرب ملتزمين بموقف محايد من الوضع حول أوكرانيا.#قمة_جدة pic.twitter.com/fAVbQ2qZqG — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) May 20, 2023

وفي يوم الجمعة 19 مايو/أيار، انطلقت أعمال الدورة العادية الـ32 للقمة العربية في مدينة جدة السعودية، اليوم، بحضور عدد من الزعماء والقادة العرب، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد الذي تشارك بلاده لأول مرة في قمة عربية منذ نحو 12 عاما.

فلاديمير زيلينسكي يصل إلى السعودية