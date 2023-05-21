وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم باحة المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية… صور وفيديو

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، باحة المسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة.

🔴National Security Minister Ben-Gvir ascended the Temple Mount this morning Commenting after the visit, @itamarbengvir praised the police force, saying “the threats of Hamas won’t help, we are the owners of Jerusalem” 📹Temple Mount Administration pic.twitter.com/CQdlFMGV62 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 21, 2023

وحسب موقع “i24″، قال بن غفير: “سعيد بالمجئ إلى الحرم القدسي، المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل”.

وأضاف: “تهديدات حماس لن تساعد، نحن أصحاب القدس”، حسب تعبيره.

وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير/كانون الثاني الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.

وسط حراسة أمنية.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، حيث أدى طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد pic.twitter.com/HCJtnPgFGf — 24.ae (@20fourMedia) May 21, 2023

وقبل أسابيع، قرر حزب “العظمة اليهودية” الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل “ضعيف” تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، ودعا إلى القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية.