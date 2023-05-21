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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم باحة المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية… صور وفيديو

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، باحة المسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة.
وحسب موقع “i24″، قال بن غفير: “سعيد بالمجئ إلى الحرم القدسي، المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل”.
وأضاف: “تهديدات حماس لن تساعد، نحن أصحاب القدس”، حسب تعبيره.
وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير/كانون الثاني الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.
وقبل أسابيع، قرر حزب “العظمة اليهودية” الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل “ضعيف” تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، ودعا إلى القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية.
في المقابل، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية ضد الفلسطينيين.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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